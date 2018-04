Cocquyt zoekt fruitplukkers 28 april 2018

02u35 0

Het fruitbedrijf Cocquyt uit Meigem is op zoek naar arbeidskrachten die hen willen helpen met fruit plukken in september. "Door het koude weer valt de bloei wat later, dus we zoeken specifiek achttienplussers en gepensioneerden", zeggen Jonas en Sofie Cocquyt.





Al jaren komen jobstudenten en gepensioneerden in de zomer appels, peren en kersen plukken bij het familiebedrijf Cocquyt in Meigem. Maar aangezien de plukperiode dit jaar pas in september begint, zal het volgens zaakvoerders Jonas en Sofie moeilijk zijn om aan een ploeg van zestig plukkers te geraken. "Buitenlandse seizoenarbeiders zijn een optie, maar we werken liever met mensen uit de streek. Het is plezant werk in de gezonde buitenlucht en je hebt veel sociaal contact."





Meer informatie is te verkrijgen via www.fruitbedrijfcocquyt.be. (ASD)