Closet sale in CAFE INterieur 28 juni 2018

Altoos, CAFE INterieur, Jesse Van Gompel en Toek houden zondag 1 juli een closet sale. Van 10 tot 20 uur kan iedereen terecht in hun tijdelijk onderkomen in de Stationsstraat 44.





"Meer dan twintig enthousiastelingen hebben hun uitpuilende kleerkast een beetje lichter gemaakt en bieden jullie de kans om hun kledij over te kopen", zegt Hannes Careel van CAFE INterieur. "Om 11 is er ook een alternatieve modeshow waar kledij van de aanwezige standhouders gepresenteerd zal worden. De modeshow heeft ook een paar verrassingen in petto. Verder kan je heel de dag door genieten van een drankje aan ons zomerterras en kan je smullen van heerlijk haute dogs van Foodtruck Cuisino Royale. De kinderen kunnen terecht bij Toek - Creatieve Workshops en Jesse Van Gompel - artworks, waar ze zich mogen uitleven met klei en potjes draaien." Gratis toegang. (ASD)