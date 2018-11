Classics for Specials viert jubileum met twee concerten Anthony Statius

10u00 0 Deinze Classics for Specials, het muziekfeest voor mensen met een beperking bestaat tien jaar en dat moet gevierd worden. Ter ere van dit jubileum opent KADE Podiumkunsten een kleine tentoonstelling en op vrijdag 16 en woensdag 21 november zijn er twee concerten.

Classics for Specials is een interactief muziekfeest waarbij de leerlingen van de muziekacademie samen met 270 mensen met een beperking muziek maken. Het initiatief ontstond vanuit een samenwerking tussen de Stedelijke Academie voor Muziek Woord en Dans Deinze en Broeder Ebergiste, een groep zorginstellingen in de regio Deinze.

“Classics for Specials is één intense demonstratie van de verbindende kracht van muziek”, zegt Geert Dhondt. “Het is voor ons een bijzonder jaar. Niet alleen viert het mooie initiatief een tienjarig jubileum, het project won ook de publieksprijs Zorgverhaal 2018 in het kader van de Dag van de Zorg. Om dit alles te vieren geven we maar liefst twee concerten: op vrijdag 16 november om 19 uur en op woensdag 21 november om 15 uur in Zaal Post van KADE Podiumkunsten.”

De concerten werden op woensdag 14 november ingeluid met een vernissage van de tentoonstelling over 10 jaar Classics for Specials. Alle festiviteiten zijn gratis. Voor de concerten is reservatie verplicht via www.ebergiste.be/classicsforspecials2018 of 09/389.04.11.