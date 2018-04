Classics For Specials is zorgverhaal van het jaar 24 april 2018

02u51 0

Het project Classics for Specials heeft de publieksprijs van de wedstrijd 'Zorgverhaal van het jaar' gewonnen. Classics For Specials is een unieke samenwerking tussen de muziekacademie van Deinze en het ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste, dat volwassenen met een verstandelijke beperking ondersteunt. Het hoogtepunt is een jaarlijks muziekfeest waarbij meer dan 250 enthousiaste luisteraars, die ook actief mee beleven en musiceren, genieten van symfonische muziek. Het project bracht de mooie som van 2.500 euro in het laatje.





(ASD)