Cindy steekt bomen Rheinbachplein in de wol Anthony Statius

28 maart 2019

11u44 5 Deinze Enkele bomen op het Rheinbachplein zitten sinds kort in een wollen jasje. Met dit initiatief wil Cindy Christis van Het Stoffensief het straatbeeld in de stad een beetje kleurrijker maken.

Wie de voorbije dagen door het centrum van Deinze is gewandeld, heeft het waarschijnlijk al opgemerkt: aan de jonge bomen naast het stadhuis hangen kleurrijke breiwerkjes. Deze zijn afkomstig van enkele creatievelingen uit Deinze, die gehoor gaven aan de oproep van Cindy Christis van Het Stoffensief, de stoffenwinkel die in juni vorig jaar opende in het vroegere pand van Adria Caravan naast Chicken Masters langs de Kortrijksesteenweg.

“Om met mijn winkel naar buiten te komen, maar ook om ons stadscentrum wat op te fleuren heb ik alle werkjes opgehangen aan de bomen”, zegt Cindy. “Ik zou hier graag een jaarlijkse activiteit van maken en hopelijk krijg ik volgende keer nog meer hulp van creatievelingen uit de regio. Ook nu mogen mensen nog tot april werkjes binnenbrengen en die krijgen dan ook een plaats op het Rheinbachplein. Voor wie wil helpen, maar niet kan breien: op donderdag kan je in Het Stoffensief brei-atelier volgen”, besluit Cindy.

Meer info via de Facebookpagina van Het Stoffensief.