Chicken Masters verwent klant met elektrische fiets 13 februari 2018

De speciaalzaak van gevogelte Chicken World uit Petegem heeft opnieuw een van haar klanten in de watten gelegd. De jaarlijkse elektrische fiets ging deze keer naar aannemer Luc Bethuyne (62) uit Aarsele.





"Deze fiets kan ik zeker goed gebruiken, want in het weekend ga ik regelmatig fietsen met mijn vrouw", zegt Luc. "Ik ga bijna met pensioen en dan heb ik alle tijd van de wereld om meer te gaan fietsen." "We verloten ieder jaar een fiets omdat we sport linken aan gezonde voeding. Kip is gezond en past perfect bij een gezonde levensstijl.", zegt Hilde Tack van Chicken World. Luc nam op zaterdag 10 februari de fiets in ontvangst in aanwezigheid van eigenaars Ivan Vanderkerckhove, Hilde Tack, hun zoon Bart Vandekerckhove, medewerksters Cindy en Hanne en sportschepen Norbert De Mey.





(ASD)