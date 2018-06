Chez Popo: een maand feesten in Deinze 15 juni 2018

Waar? Het Sint-Poppoplein in Deinze.





Wanneer? Doorlopend van maandag 18 juni tot en met de finale op zondag 15 juli. De bar is iedere dag open vanaf 12 uur en de sluitingsuren variëren.





Waarom naar daar? Match of geen match, in het WK-dorp met bijhorende zomerbar Chez Popo is er iedere dag wel wat te beleven. De vzw Deinze Winkelstad en het stadsbestuur installeren een ledscherm van 15 vierkante meter en tijdens de wedstrijden kunnen de aanwezigen terecht in de talrijke kraampjes rond het plein. Clement Goeminne en Louis Sollie zorgen ook als er geen matchen gespeeld worden voor sfeer in het WK-dorp. "Naast de unieke aankleding met een strand, palmbomen en strandstoelen wordt er iedere dag een activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld dj's, optredens, een openluchtcinema, beachvolleybaltornooien, lunchmomenten met lokale handelaars en apéro Sundays."





Toegang? Gratis





Prijs pint? 2 euro





Info: De Facebookpagina Chez Popo Deinze. (ASD)