Chef-kok Passe Vite koopt voormalige Suikerpot 02 augustus 2018

Chef-kok Bruno Van Eeckhout (47) van bistro Passe-Vite heeft de voormalige tearoom Suikerpot in Petegem gekocht. De villa met het opvallende torentje stond al een tijdje leeg. Bruno en zijn vrouw Caroline gaan het pand renoveren en in 2020 openen ze er een nieuw restaurant.





De Villa AH De Bruyne langs de N43 in Petegem-aan-de-Leie heeft eindelijk nieuwe eigenaars gevonden. Chef-kok Bruno Van Eeckhout, die vorig jaar Passe-Vite in Sint-Martens-Leerne overnam, nadat hij er al 15 jaar in de keuken had gestaan, begint weldra met de renovatie van de villa met het opvallende torentje. De villa wordt dus niet gesloopt, zoals even gevreesd werd.





"Ik verhuis mijn restaurant naar Petegem", zegt Bruno. "Na twintig jaar Passe-Vite was het tijd voor iets nieuws elders. Ik nader de leeftijd van 50 jaar en het was nu of nooit. Van dit pand kan je echt iets moois maken. In een ver verleden was dit een fabriek, waar men werkkledij maakte, en tot twee jaar geleden was het bekend als tearoom De Suikerpot, waar ook kunstexpo's gehouden werden. Wij verhuizen al in november naar de bovenste verdieping en we hopen ergens in 2020 ons nieuwe restaurant, dat ook een andere naam zal krijgen, te openen. Het pand wordt volledig opgeknapt en achteraan is er plaats voor een zuiders terras. In afwachting van de nieuwe zaak kan iedereen nog komen eten in Passe-Vite." (ASD)