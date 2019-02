Chauffeur slipt tegen gevel Wouter Spillebeen

05 februari 2019

17u59 0 Deinze Een 28-jarige bestuurster is afgelopen vrijdagochtend gewond naar het ziekenhuis gevoerd nadat ze door de gladde weg van de baan af raakte in de Baarlestraat in Nevele.

De vrouw reed rond 6.20 uur in de Baarlestraat toen ze ineens in een bocht de controle over haar wagen verloor. De auto slipte van de weg af en kwam tot stilstand tegen de gevel van een woning. De bestuurster moest met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht worden. De auto was niet meer rijvaardig en werd weggetakeld.