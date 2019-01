Charlotte Boterdaele (28) tovert Grand Café ‘s avonds om tot Petit Restaurant Twee zussen, twee restaurants, één locatie Anthony Statius

09 januari 2019

17u22 5 Deinze Charlotte Boterdaele (28) opent op donderdag 17 januari de nieuwe horecazaak Petit Restaurant. Voor de ideale locatie moest de jonge chef niet ver zoeken, want iedere donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond kan ze haar eigen ding doen in Grand Café, de horecazaak van haar grote zus Elisabeth in Driespoort Shopping. “Op mijn menukaart vind je klassieke en hippe gerechten in kleine porties. Ik heb zelf last van keuzestress en zo kan je van alles eens proeven”, zegt Charlotte.

De familie Boterdaele breidt haar horeca-imperium in Deinze verder uit. Twintig jaar geleden openden Geert en Marianne restaurant ‘t Fermetje in Astene en drie jaar geleden trad oudste dochter Elisabeth in hun voetsporen met Grand Café in het Driespoort Shoppingpark aan de Gaversesteenweg. Nu is het de beurt aan dochter Charlotte, die vanaf volgende week drie avonden in de week de keuken van Grand Café overneemt van haar grote zus Elisabeth.

“Grand Café is enkel overdag open", legt Elisabeth uit. “Hier kan je van dinsdag tot zaterdag tussen 10 en 18 uur terecht voor een lunch en daarna voor koffie en gebak. De ruimte is er, alles is ingericht en de keuken staat klaar, dus het leek ons ideaal om het pand ook ‘s avonds een invulling te geven. Zo groeide het idee van Petit Restaurant au Grand Café.”

Het horecabloed zit er bij Charlotte ook ingebakken. Na een korte flirt met de toeristische sector behaalde Charlotte haar koksdiploma aan hotelschool Ter Duinen en daarna ging ze aan het werk als kok bij Alix - Table & Jardin d’amis in Gent. Maar het was tijd voor een nieuwe uitdaging en hiervoor keert Charlotte met plezier terug naar haar thuisstad. Vanaf volgende week neemt ze iedere donderdag, vrijdag en zaterdag de keuken van Grand Café over vanaf 18.30 uur.

Van vol-au-vent tot taco’s

“Het concept is wel totaal verschillend”, verduidelijkt Charlotte. “In Petit Restaurant geen snelle lunch, maar wel een hele avond op het gemak tafelen in een rustige sfeer. Alle gasten krijgen een tablet aan tafel waarop ze zelf hun keuze kunnen aanduiden. De bestelling wordt dan automatisch doorgestuurd naar de keuken en het eten wordt aan tafel gebracht. Wijnen kan je per glas of per fles bestellen. Aangezien ik zelf heel moeilijk kan kiezen, heb ik ervoor gekozen om alles in kleine porties aan tafel te brengen, zo kan je van verschillende gerechtjes proeven zonder keuzestress. Je kan kiezen uit enkele aperitiefhapjes en desserts en iedere maand zijn er ook negen nieuwe hoofdgerechten te vinden op de kaart. Met Petit Restaurant wil ik niet het warm water uitvinden, ik wil vooral lekker eten brengen die verschillende generaties aanspreekt. Denk hierbij aan klassieke gerechten zoals vol-au-vent en bouillabaisse tot moderne gerechten als falafel, gnocchi en taco’s.”

Petit Restaurant aanvaardt vijftig couverts per avond, dus reserveren is aanbevolen. Info: www.petitrestaurant.be.