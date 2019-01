Channel Zero op eerste Miracle Metal Meeting Anthony Statius

25 januari 2019

19u38 0 Deinze De Deinse vzw Miracle organiseert op 8 juni het nieuwe muziekevenement Miracle Metal Meeting in de Brielpoort. Voor de eerste editie haalt organisator Kristof Baertsoen met Channel Zero al onmiddellijk een grote naam binnen. De line-up bestaat volledig uit toppers van eigen bodem en zo komen ook BARK, Off The Cross, King Hiss en Fleddy Melculy naar de Leiestad.

“Met onze vzw hebben we de afgelopen jaren al verschillende genres concerten georganiseerd voor jong en oud, maar nu gaan we een heel andere toer op”, zegt Kristof Baertsoen. “Onze ambitie is om een kleinschalig maar kwalitatief festival te organiseren, niet om de volgende Graspop te worden. Voor deze eerste editie hebben we gekozen voor een volledig Belgische line-up, waarbij Franky De Smet-Van Damme (Channel Zero) en Jeroen Camerlynck (Fleddy Melculy) ook hun inbreng hebben.”

De deuren van Miracle Metal Meeting openen om 16.30 uur en om 17.15 uur bijt BARK de spits af. Om 18.15 uur speelt de Antwerpse band Off The Cross, gevolgd door de West-Vlamingen van King Hiss. Om 20.30 uur staat Fleddy Melculy op het podium en om 22 uur sluit Channel Zero het rijtje af. Om 23 uur is er nog een afterparty met DJ Fleddy Melculy en DJ Turbeau (Franky DSVD). Tickets kosten 30 euro en zijn te koop via www.miraclevzw.be en bij Belcoprint (Tolpoortstraat, Deinze) en Café Elpee (Stationsstraat, Deinze).