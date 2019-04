Ceremoniespreker Eva Germeys (45) geeft tips voor de ideale ceremonie: “Van geboorte tot afscheid: een persoonlijke aanpak is belangrijk” Anthony Statius

15 april 2019

17u20 2 Deinze Ga je trouwen en wil je die ceremonie net dat tikkeltje extra speciaal maken? Doe eens beroep op een ceremoniespreker. De Deinse communicatie-expert Eva Germeys is een van de eerste in onze regio die zich specialiseert in het vorm geven van een ceremonie op een huwelijk, jubileum of afscheid. In haar nieuwe e-book ‘Vier het leven en de liefde’ geeft ze enkele tips.

Eva Germeys volgde vijftien jaar geleden de liefde van Antwerpen naar Deinze en haar carrière is er eentje met veel variatie. Eva studeerde communicatiemanagement en sociaal-culturele agogiek en ze was in het verleden onder andere werkzaam bij Bednet. Sinds 2016 werkt ze als zelfstandige en ze was even actief als copywriter. Maar uren achter haar laptop zitten was niets voor Eva en na een coaching sessie botste ze anderhalf jaar geleden op de job van haar leven: ceremoniespreker.

Sociaal contact

“Zoals veel mensen had ik nog nooit van deze job gehoord”, lacht Eva. “Maar het bestaat en je ziet het steeds vaker opkomen. Ik ben graag met taal bezig, maar ik heb ook nood aan sociaal contact én ik spreek graag voor een groep. Een ceremoniespreker heeft dit allemaal. Mijn taak is om verhalen van mensen om te zetten in een passende ceremonie en hierbij streef ik naar zo’n persoonlijk mogelijke aanpak. Ondertussen heb ik al verschillende trouwfeesten verzorgd en het mooiste compliment dat ik tot nu toe kreeg, was iemand die na de ceremonie vroeg of ik familie was van het koppel. Of gasten die na de ceremonie zin kregen om zelf opnieuw te trouwen, maar dan dit keer met een persoonlijke ceremonie ben ik ook al tegengekomen.”

E-book

Om mensen al een idee te geven van wat er allemaal mogelijk is, publiceerde Eva het e-book ‘Vier het leven en de liefde’. “Een leuke tip voor bij een geboorte is om elk familielid een brief te laten schrijven aan de achttienjarige versie van het kindje”, zegt Eva. “Tijdens de ceremonie steek je alle brieven in een tas en die geef je dan op zijn of haar achttiende verjaardag. Bij een huwelijk kan een koppel de ceremonie uit handen geven aan een ceremoniespreker. Die contacteert dan alle sprekers en maakt een plechtigheid op maat van de bruid en bruidegom. Dat scheelt een pak tijd en energie, het blijft een verrassing op de dag zelf en zo behoud je de magie op de trouwdag zelf. Ook bij een afscheid zijn er heel wat mogelijkheden. Ik focus me op het levensverhaal van de overledene. Tijdens een afscheidsviering kijken we terug naar de mooie momenten in het leven van de overledene en halen we fijne herinneringen op. Op die manier nemen we op een heel persoonlijke manier afscheid.”

Meer info en het e-book van Eva vind je via de website www.woordenvaneva.be.