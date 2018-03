Centrum tijdelijk afgesloten voor start Gent-Wevelgem 24 maart 2018

02u49 0

Nog een nachtje slapen en dan is het zover, dan start de 80ste editie van Gent-Wevelgem op de Markt van Deinze. Hiervoor wordt zondag het centrum afgesloten voor alle verkeer. De eucharistieviering van 10.30 uur verhuist van de O.L.Vrouwkerk naar de Sint.Pauluskerk in Petegem.





Het wordt zondag opnieuw wielerhelden spotten op de Markt van Deinze. Het startschot van Gent-Wevelgem wordt gegeven om 11.25 uur, maar het feest start al van 's morgens vroeg. Hiervoor worden enkele straten afgesloten voor alle verkeer. Van 4 tot 14 uur kan je niet op de Markt, Emiel Clausplein, Leiedam, Gentpoortstraat en Ramstraat, van 5 tot 12 uur is de Brielstraat afgesloten en van 8 tot 12 uur kunnen auto's niet in de Tolpoortstraat. Er wordt ook stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd op de parkings in het centrum. Meer info via www.deinze.be. (ASD)