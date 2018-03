Celstraf dreigt voor 'cocaïnefamilie' 22 maart 2018

Een Surinaams gezin uit Deinze heeft zich flink in de nesten gewerkt: de politie betrapte het drietal op het verkopen en bezitten van cocaïne. Daarvoor riskeren ze tot anderhalf jaar cel en 24.000 euro boete. In december viel de politie binnen in hun flat op de Markt in Deinze. Daar kwamen dagelijks meerdere afnemers langs om cocaïne op te halen. Zelfs tijdens de huiszoeking belden kopers aan. De politie trof in de flat cocaïne en cash geld aan, verstopt onder het bed.





Volgens de moeder, die zelf coke gebruikt, zou het gezin van drie nooit geld ontvangen. "Het geld incasseerde Jordi, in een café verderop", zei ze gisteren aan de rechter. "Jordi, en hoe nog?", wilde de rechtbank weten. Dat kon de moeder niet vertellen, al was haar uitleg wel plausibel: er werd ter plaatse relatief weinig geld gevonden voor het aantal afnemers dat wekelijks langs kwam. De vrouw kan in natura betaald zijn, met drugs. Ook haar zoon en diens vriendin staan terecht. Zij gebaarden van krommenaas. (OSG)