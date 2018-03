CD&V zet kopstukken in voor provincie 22 maart 2018

02u34 0 Deinze CD&V heeft een modellijst klaar voor de provincieraadsverkiezingen in het arrondissement Gent-Eeklo. Heel wat kopstukken uit onze regio worden ingezet.

De lijst voor de provincieraadsverkiezingen wordt nu niet meer enkel in het Meetjesland gekozen, maar in de kieskring Gent-Eeklo. Dat wil zeggen dat kandidaten uit Gent, het Meetjesland en de streek rond Deinze op één lijst staan. Filip Van Laecke uit Gent wordt de lijsttrekker, maar ook uit onze regio zijn er heel wat bekende kandidaten.





Op drie staat Henk Heyerick, de oud-burgemeester van Zulte. Josua Speeckaert (29) uit Waarschoot is nog maar enkele maanden gemeenteraadslid, en waagt zijn kans ook bij de provincie op vier. Vijf is voor schepen Annelies Lammertyn uit Maldegem.





Van De Crem tot Loete

Ook Rutger De Reu uit Deinze, Patrick De Greve uit Sint-Laureins, Hilde De Graeve uit Zomergem en burgemeester Johan Cornelis uit Nevele staan op de lijst. Onderaan staan ook al drie toppers: staatssecretaris Pieter De Crem uit Aalter, Vlaams minister Joke Schauvliege uit Evergem en als lijstduwer voor het eerst burgemeester Koen Loete uit Eeklo.





De plaatsjes worden in ieder geval duur verkocht. De provincieraad dunt volgend jaar uit van 72 naar 36 raadsleden. Huidig provincieraadslid Annick Willems uit Sint-Laureins liet eerder al verstaan niet meer op te komen voor de provincie. Ook provincieraadslid Geert De Roo uit Maldegem staat niet meer op de lijst, nu hij voor zijn eigen partij De Merlaan kiest. (JSA)