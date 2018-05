CD&V lost nieuwe namen voor 'volkspartij' 19 mei 2018

CD&V Deinze/Nevele heeft 8 nieuwkomers voor de gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. Met Diederika Vercamer heeft CD&V een klinkende familienaam binnengehaald. Broer Sander is eerste gedeputeerde, broer Stefaan volksvertegenwoordiger. Zelf is ze actief in het onderwijs. An Standaert uit Zeveren is voorzitster van het Oudercomité van de basisschool in Vinkt en de schoonzus van cafébaas van Sint-Elooi in Meigem. Haar vader Raf was meer dan 20 jaar raadslid in Nevele. Delphine Verschelde runt samen met haar man de Ford-garage Bettens in Bachte-Maria-Leerne, Claudine Van Meenen uit Gottem is een van de drijvende krachten achter Tanneke Sconyncx en Carine VandenBogaerde uit Petegem werkt bij Greenhouse Talent. Ook op de lijst: de Meigemse ondernemer Kristof Herteleer, Tijl Schelstraete, zoon van ereschepen Warnix, en brandweerman Pascal Cocquyt uit Sint-Martens-Leerne. "CD&V moet weer een volkspartij worden: een mix van jong, volks en ondernemend", zegt lijsttrekker Jan Vermeulen. (ASD)