CD&V Deinze schenkt 1.250 euro aan vzw Ter Linde Anthony Statius

28 maart 2019

CD&V Deinze heeft de opbrengst van haar jaarlijks eetfestijn geschonken aan vzw Ter Linde, het woonhuis en dagcentrum voor mensen met een verstandelijke beperking. De cheque van 1.250 euro werd op woensdag 27 maart overhandigd.

“Op zondag 9 september 2018 hebben we met CD&V Deinze ons traditioneel eetfestijn georganiseerd in de Brielpoort”, zegt Kristof Herteleer. “Dankzij de meer dan 360 aanwezigen kunnen we alweer spreken van een groot succes. Zoals altijd wordt de opbrengst geschonken aan een goed doel.”

De vzw Ter Linde in de Kaleshoek is een woonhuis waar 30 mensen met een verstandelijke beperking verblijven. Daarnaast komen er nog eens dagelijks dertien mensen naar het dagcentrum. “Het geld zal besteed worden aan ons tuinproject”, zegt wooncoördinator Nelly De Decker. “Rond Ter Linde liggen heel wat gronden die niet optimaal worden benut. Daarom willen we een belevingstuin aanleggen die de zintuigen prikkelt aan de hand van een veel kleuren, geuren en smaken.”