Cateraar keert terug naar zijn roots: “Hansbeke is het perfecte kader voor pure keuken recht uit de groentetuin” Anthony Statius

15 februari 2019

13u54 0 Deinze Nevelaar Rembert Notte (32) keert met zijn cateringbedrijf Cruydt, dat onder andere levert aan Ancienne Belgique, terug naar zijn roots. Samen met zijn vriendin Ine kocht hij de hoeve van de familie De Wagter in de Reibroekstraat in Hansbeke en openen ze er binnenkort een nieuwe uitvalsbasis met eetgelegenheid en groentetuin. “Cruydt staat voor eenvoudige en pure keuken en het landelijke Hansbeke vormt het perfecte kader”, zegt Rembert.

Met Rembert Notte krijgt het dorpje Hansbeke er binnenkort jong culinair talent bij. De geboren en getogen Nevelaar is momenteel met zijn succesvol cateringbedrijf Cruydt gevestigd in Gent, maar de lokroep van de boerenbuiten haalt de jonge chef terug naar het dorp.

Rembert is podoloog van opleiding en hij had vroeger een praktijk in Gent. Vier jaar geleden maakte hij een drastische carrièrewending. “Ik haalde minder en minder voldoening uit mijn job”, zegt Rembert. “Koken is iets wat ik altijd graag gedaan heb. Sinds mijn veertiende kook ik geregeld op speciale gelegenheden zoals oudejaarsavond en elke zondag werd in ons gezin zeer veel tijd uitgetrokken om te koken.”

“Mijn carrière als kok is eigenlijk zeer toevallig gestart. Via kennissen werd ik gevraagd om te depanneren als cateraar op een filmset. Dat was in november 2015. De cast en crew wisten mijn eten wel te smaken en ze hebben mij opnieuw gevraagd. Zo is de bal aan het rollen gegaan. In het begin deed ik deze opdrachten nog in combinatie met de podologiepraktijk, maar in februari 2016 richtte ik Cruydt Catering op en sinds 2017 doe ik dit samen met Gentenaar Lode Vlaeminck – naast kok ook toetsenist bij de band Raketkanon.”

“De naam Cruydt? Mijn ouders hebben mij vernoemd naar de zestiende-eeuwse herborist Rembert Dodoens. In een van zijn bekendste encyclopedieën, het Cruydt-boeck, bundelde hij de alle in die tijd gekende plantensoorten.”

“De liefde voor tuinieren en biologische en duurzame voeding kreeg ik dus van thuis mee. In onze gerechten werken we zoveel mogelijk met biologische en lokale producten. Door het overaanbod in supermarkten zijn velen onder ons het contact met de boer en zijn ingrediënten verloren. Dit proberen wij terug te brengen. We gaan voor een lekkere, eenvoudige en pure keuken.”

Met Cruydt staan Rembert en Lode op trouwfeesten, privéfeesten en home cookings, maar daarnaast zijn zij van september tot juni ook een van de vaste cateraars van Ancienne Belgique in Brussel. Ze verzorgen ook de artist catering van Meskens in Motown, Gent Jazz en Jazz Middelheim. Komend najaar openen zij hun nieuwe uitvalsbasis in Hansbeke.

Gastentafel

“Ine en ik willen de ziel van de oude hoeve van de familie De Wagter zoveel mogelijk bewaren. Het huis wordt niet afgebroken, maar volledig gerenoveerd. We beschikken over een grote tuin waar we onze eigen groenten en kruiden zullen kweken. De oude stalling wordt vernieuwd en zal gebruikt worden voor onze cateringactiviteiten en daarnaast voorzien we ook een ontmoetingsruimte die een beperkt aantal keer per maand gebruikt kan worden voor het organiseren van een gastentafel. Het is geen restaurant, maar iedereen kan met een groepje vrienden deze gastentafel reserveren.”

Meer info via www.cruydt.com.