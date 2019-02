Carrièrecoach Gina Buydaert lanceert talentenworkshops voor tieners: “Zo kiezen ze later de juiste job” Anthony Statius

13 februari 2019

08u27 0 Deinze Carrièrecoach Gina Buydaert uit Deinze start tijdens de zomervakantie met talentenworkshops voor tien- tot twaalfjarigen. Al spelenderwijs leren die kinderen hun talenten, zodat ze later de juiste studie en job kunnen kiezen.

Gina Buydaert is geboren en getogen Deinzenaar. Haar ouders Gerard en Jenny waren jarenlang de uitbaters van de cafetaria van KMSK Deinze ,en haar broer Koen speelde bij de Deinse voetbalclub. Ze startte in 2015 met Upendi in de Kapellestraat in Astene. Onlangs verhuisde Gina naar het herenhuis in de Kortrijkstraat 15, waar voorheen haarkapper Jacq zat, vlak naast restaurant Il Punto.

“Upendi is een woord uit het Swahili en het betekent ‘de plaats waar je vanuit je hart, vanuit liefde en je passie naartoe gebracht wordt’”, zegt Gina. “En dat is wat ik doe: mensen op professioneel vlak naar een plaats brengen waar ze vanuit hun hart en hun passie kunnen werken. Dit doe ik in de vorm van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding. Zo begeleid ik jongeren vanaf 18 jaar in hun zoektocht naar de juiste studiekeuze, gebaseerd op hun talenten, interesses, competenties en studie-attitude. Daarnaast begeleid ik jongeren die afgestudeerd zijn bij het kiezen van een job die het best bij hen aansluit.”

In de zomervakantie start Gina talentenworkshops voor tien- tot twaalfjarigen. “Hoe sneller jongeren hun eigen talenten ontdekken, hoe groter de kans dat ze een gerichte studiekeuze kunnen maken en later in de juiste job terecht komen. Ik merk dat ouders nog altijd zeer bepalend zijn bij het maken van die keuze. Tijdens de workshops gaan we de jongeren eerst zelf hun talenten in kaart laten brengen en daarna de ouders erbij betrekken. Te Jong? Zeker niet, want ook de keuze van welke richting ze in het secundair onderwijs uitgaan is belangrijk.”