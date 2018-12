Carlos Alleene ontmoet Peter Verhelst in Leiespiegel Anthony Statius

13 december 2018

In de interviewreeks ‘Een uur cultuur’ ontvangt Carlos Alleene op zondag 16 december theatermaker Peter Verhelst in de raadzaal van Leiespiegel.

“Sinds zijn debuut in 1987 met de dichtbundel ‘Obsidiaan’ heeft dichter, romancier en theatermaker Peter Verhelst inmiddels een indrukwekkend oeuvre bij elkaar geschreven”, zegt Carlos. “Zijn doorbraak kwam er pas in 2000 toen zijn roman ‘Tongkat’ met de Gouden Uil werd bekroond. Opvallend is wel dat beeldende kunst een grote rol speelt in zijn werk. Verbonden aan NTGent bewerkte, schreef of regisseerde hij heel wat theaterstukken. Van 2009 tot 2011 was hij als Gentse stadsdichter actief. Toch blijft hij bij het publiek vooral bekend als romancier. Zo heeft hij het in ‘De Kunst van het crashen’ (2015) over een auto-ongeval waarbij hij nipt aan de dood is ontsnapt. In ‘Voor het vergeten’ (2018), een alom door de kritiek geprezen roman, schrijft hij op een aangrijpende manier over de dood van zijn moeder.”

Na het gesprek wordt de aanwezigen een receptie aangeboden. De toegang is gratis, maar reserveren is aangewezen. Meer info via 09/381.95.00, cultuur@deinze.be en www.deinze.be/cultuur.