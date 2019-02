Caféganger riskeert gevangenisstraf voor uitdelen messteek: “Ik heb mij gewoon verdedigd” OSG

22 februari 2019

17u35 0 Deinze Een vijftiger uit Astene (Deinze) moet voor de correctionele rechtbank vrezen voor een korte gevangenisstraf, omdat hij volgens het parket een messteek uitdeelde bij een caféruzie. De man ontkent.

De feiten dateren van maart 2017. Er ontstond ruzie in café Perron, in de Deinse stationsbuurt. Buiten kwam het tot een schermutseling, waarbij meerdere dronken personen betrokken waren. De politie werd opgeroepen, omdat er een messteek uitgedeeld zou zijn. Volgens verschillende getuigen was de dader P.M. (54), die intussen met de wagen naar huis gereden was.

De man verscheen deze voormiddag voor de Gentse correctionele rechtbank. Hij ontkent de aanklacht, en stelt dat hij zich die nacht gewoon verdedigde en zeker geen messteek uitdeelde. “Bij een huiszoeking ontdekte de politie enkele messen bij mijn cliënt thuis, maar zonder bloedsporen”, aldus de advocaat van de de beklaagde. “Het ging ook niet om messen zoals beschreven door de getuigen.”

Het parket vordert een korte celstraf en 400 euro boete. Het vonnis klinkt op 15 maart.