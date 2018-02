CAFE INterieur zet spaghetti en film op het menu 02 februari 2018

Na een reeks succesvolle optredens pakt de koffie- en interieurbar CAFE INterieur aan het station deze maand elke vrijdag uit met spaghetti movie fridays, een culinaire filmreeks.





"Elke vrijdagavond wordt er om 21 uur een film op groot scherm vertoond", zegt uitbater Hannes Careel. "De film is gratis maar je moet wel vooraf inschrijven. In elke film zit er op de een of andere manier een link met spaghetti, want net voor de film kan je smullen van spaghetti bolognese of een vegetarische spaghetti voor 10 euro. Op 2 februari tonen we met Brooklyn, later volgen de spaghettiwestern Once upon a time in the west (9/2), de komedie The Apartment (16/2) en Lady and the tramp (23/2), met de meest bekende spaghettiscene uit de filmgeschiedenis." Inschrijven via hannes@cafeinterieur.be.





