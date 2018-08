Cabaretier steekt stadsgrens over NICK HOLLEVOET BRENGT FUSIECONFERENCE IN ZAAL NOVY ANTHONY STATIUS

02u35 0 Deinze Cabaretier Nick Hollevoet (30) steekt met zijn nieuwe comedyshow voor het eerst de stadsgrens over. In 'Deinze voor Neveleirs' geeft hij een compilatie van zijn vorige acht shows, aangevuld met leuke weetjes over Deinze. "Nevelaars, twee tips: laat uw oude gebouwen klasseren en koop een fiets", zegt Nick.

De fusie tussen Deinze en Nevele en de nakende gemeenteraadsverkiezingen zijn gefundenes Fressen voor de Deinse acteur, cabaretier en bellenman Nick Hollevoet. Op 29 en 30 september, niet toevallig twee weken voor de verkiezingen, staat hij met zijn negende show 'Deinze voor Neveleirs' - opnieuw een productie van Theater NiHo - op de planken. Niet in Deinze deze keer, maar wel in zaal Novy in hartje Nevele.





"Deinze voor Neveleirs wordt mijn eerste en enige fusieconference", zegt Nick. "Het wordt een compilatie van de voorbije acht jaren, aangevuld met nieuw materiaal. Zo komt kartonnen Trees zeker terug, maar de show wordt aangedikt met nieuwigheden en onnozelheden zoals fietsbaren. Ik overloop ook eens de voorbije zes jaar en vooral de projecten waar iedereen tegen was en die ze toch hebben doorgevoerd zoals de bouw van het nieuwe stadhuis en de afbraak van het Huis van Thuyne. Het doel is om de inwoners van Nevele toch een beetje voor te bereiden op de nakende fusie met Deinze, de inwoners, gewoonten en vooral de momenteel zeer ijverige politici. Twee weken voor de verkiezingen verwachten ik ze allemaal, maar deze keer krijgen ze geen gereserveerde plaatsen op de eerste rij. Ze betalen zoals iedereen een kaartje."





Zelf gps nodig

"Wat Nevelaars zeker moeten weten over hun toekomstige fusiepartner? Ik heb alvast twee tips: koop een fiets en laat maar beter alle oude gebouwen klasseren of binnenkort worden ze afgebroken en komen er appartementen in de plaats. Het is een beetje afwachten of mijn humor zal aanslaan in Nevele. Om eerlijk te zijn ken ik de gemeente ook niet zo goed. Ik ben in ieder dorp in Nevele affiches gaan ophangen en ik moest Poesele ingeven in de gps of ik was er voorbij gereden. Ook Deinzenaren zijn welkom tijdens de show, al was het maar om achteraf aan de inwoners van Nevele te kunnen zeggen: 'tes oallemoale woar waddadie verteld é'."





Ondanks het feit dat Nick Deinze eerst verruilde voor Gent en nu zelfs een jaar in Venetië woont, bllijft zijn hart bij zijn geboortestad liggen.





Tiende show

"Lang leve internet, ik volg alle nieuwtjes over Deinze online en ik krijg nog vaak e-mails met leuke weetjes. Ik zeg al jaren dat ik ermee stop, maar volgend jaar zit ik aan mijn tiende show. Die komt er al zeker."





Er zijn twee voorstellingen: op zaterdag 29 september om 20.30 uur en op zondag 30 september om 14.30 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via reservaties.niho@outlook.com of 0471/07.93.03. Voor de Deinzenaren: parochiaal centrum 'zaal Novy' bevindt zich in de AC Van Der Cruyssenstraat 1B in Nevele-centrum.