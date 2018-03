Buysse Bierke krijgt bruin broertje 01 maart 2018

02u57 0 Deinze Twee jaar na de lancering van het Buysse Bieke lanceert het Comité Lucien Buysse nu ook de donkere Buysse Bruin. "Dit is gelinkt aan Marcel Buysse, de broer van Lucien, Tourwinnaar van 1926. We werken aan een derde variant", zegt Lieven Tack.

Naar aanleiding van de opening van de Lucien Buyssestraat in Wontergem werd twee jaar geleden een Buysse Bierke op de markt gebracht. Het was toen negentig jaar geleden dat Wontergemnaar Lucien Buysse de tot nu toe langste Tour de France uit de geschiedenis gewonnen heeft. De Adelaar van de Aubisque trotseerde toen 5.745 kilometer in zeventien ritten. Nu brouwt het Comité Lucien Buysse een tweede bier met opnieuw een knipoog naar het wielergeslacht dat het dorpje op de kaart heeft gezet.





"Het amberkleurige Buysse Bierke trekt intussen zijn plan in het peloton van de vele soorten streekbieren", zegt Lieven Tack "Maar in het peloton kan je zonder ploegmaat niet alle koersen winnen en daarom is het idee ontstaan om een Buysse Bruin te brouwen. Buysse Bruin is een donker bier met een alcoholgehalte van 7.5%. Heel wat koersliefhebbers houden van een echte 'bruinen', want dat is eten en drinken tegelijkertijd."





"We zien het als de broer van het Buysse Bierke en we linken het dan ook graag aan Luciens broer Marcel. Net zoals Lucien was Marcel een rasechte Flandrien, die in 1914 de Ronde van Vlaanderen heeft gewonnen. Nu werken we aan een Buysse Sport, een eerbetoon aan de derde broer Jules Buysse", klinkt het. (ASD)