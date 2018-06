Buurtbewoners kaarten onveilig kruispunt aan na nieuw ongeval 07 juni 2018

Het kruispunt van de Izegemstraat met de Kauwestraat blijft een gevaarlijk kruispunt. Na het zoveelste ongeval is het geduld van de buurtbewoners op. "We zijn het meer dan beu", zegt Rita, die aan het kruispunt woont. Dinsdagavond reden op het kruispunt nog twee auto's op elkaar in.





"Iemand die voorrang van rechts moest verlenen heeft het niet gedaan", zegt Julie van den Heede, woordvoerder bij de politie Deinze-Zulte. "Een 28-jarige chauffeur kwam uit de Kauwestraat gereden en wou richting Grammene het kruispunt oversteken. Een 19-jarige chauffeur die uit de Izegemstraat kwam, reed zijdelings op de andere wagen in. Beide chauffeurs raakten lichtgewond."





Voor de buurtbewoners is het de zoveelste keer dat ze geconfronteerd worden met het gevaarlijke kruispunt. "Twee jaar geleden was het hier al van dat. Toen werden mijn metalen hekken aan mijn huis volledig kapot gereden", zegt een buurtbewoner uit de Izegemstraat. "Er zijn al zoveel ongevallen gebeurd op dit punt. Soms is er enkel blikschade aan de wagens, bij sommige buren werd hun afsluiting kapot gereden. En er heeft hier zelfs al eens een auto op zijn dak gelegen. Ze rijden hier gewoon te snel, waardoor niemand zijn voorrang krijgt op het kruispunt."





Enkele buurtbewoners namen het initiatief om vorig jaar samen te zitten met de stad Deinze. "We hebben inderdaad gepoogd om tot een overeenkomst te komen. Maar spijtig genoeg, door meningsverschillen onder de buurtbewoners bleef het daarbij", zegt Bart Van Thuyne (CD&V), schepen van mobiliteit in Deinze. (DJG)