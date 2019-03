Buurtbewoner dient strafklacht in tegen E-Fit Center Anthony Statius

13u59 4 Deinze Een buurtbewoner die al jaren procedeert tegen het Driespoort Shoppingpark in Deinze, heeft een strafklacht ingediend tegen het E-Fit Center, de fitnesszaak met Evy Gruyaert als uithangbord die er onlangs de deuren opende. “Men wist dat het shoppingpark geen vergunning had en toch start men er een nieuwe zaak”, zegt Pieter Van Assche, raadsman van een van de buurtbewoners.

In het aanslepende proces tegen het Driespoort Shoppingpark zetten enkele buurtbewoners nu de aanval in op een van de retailers, die er een pand huurt. Pieter Van Assche, raadsman van een van de buurtbewoners en de bvba Deinze Koopcenter, diende een strafklacht in tegen het E-Fit Center, dat op zondag 17 maart de deuren opende in het shoppingpark langs de Gaversesteenweg.

“Deze zaak heeft de deuren geopend na de publicatie van het vonnis dat op 5 maart de onwettigheid van het project bevestigde”, zegt Van Assche. “Daarom viseren we hen als eerste. Ook de andere retailers lopen het risico om correctioneel te worden vervolgd want ze hebben een handelshuurovereenkomst in een project dat er niet mag staan. Alle betrokken ketens werden aangeschreven om hen op de hoogte te brengen.”

“Wij hebben nog geen strafklacht ontvangen”, reageert Stephanie Raedt, zaakvoerder van het E-Fit Center. “Voor zover ik weet doen wij ook niets illegaal, het huurcontract werd een paar maanden geleden afgesloten, ruim voor de publicatie van het vonnis van 5 maart. Het is wel vreemd dat wij dit eerst via andere kanalen moeten vernemen.”

In het vonnis dat op 5 maart werd uitgesproken, besliste de correctionele rechtbank dat de aannemer, bouwheer en architect van het winkelcentrum een bouwmisdrijf pleegden. Aangezien de Raad voor Vergunningsbetwistingen in februari besliste om ook de laatste vergunning – de zesde al - te vernietigen, staat het complex er momenteel onwettig. De Kortrijkse Toren NV kreeg een boete van 60.000 euro, zaakvoerder en bouwheer Hendrik De Keukeleire moest 30.000 euro betalen en het architectenbureau, een onderaannemer en de zaakvoerders kregen elk een boete van 12.000 euro opgelegd. Naast deze geldboete, dreigt ook nog een eventueel bevel tot afbraak voor het winkelcentrum. Daarover wordt pas later beslist.

“Er is momenteel een regularisatieaanvraag lopende, waardoor de bouw toch nog volledig in orde verklaard kan worden”, zegt Yannic Demeyer, communicatieverantwoordelijke van Driespoort Shopping. “Het milieueffectenrapport (MER) werd goedgekeurd en het zal nog tot mei wachten zijn op de definitieve vergunning. We hebben ondertussen beroep aangetekend tegen het correctionele vonnis van 5 maart. Hierdoor is sluiting onmogelijk.”