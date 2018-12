Burgerbevraging loopt nog tot 8 januari Anthony Statius

28 december 2018

09u03 0 Deinze De toekomstige fusiestad Deinze heeft de burgerbevraging ‘Als je ’t mij vraagt’ gelanceerd. V ia een willekeurige steekproef van zo’n 6.000 Deinzenaars en Nevelaars wordt gepolst naar de mening van de burger over de komende legislatuur in de fusiestad. De vragenlijst kan nog ingevuld worden tot dinsdag 8 januari.

Vanaf 1 januari 2019 vormen Deinze en Nevele de fusiestad Deinze. Het nieuwe bestuur zal de toekomstvisie voor de stad vastleggen in het meerjarenplan 2020-2025. Hierin wordt beschreven welke initiatieven er de komende jaren ondernomen worden om de stad en de dorpen leefbaar en aantrekkelijk te houden.

In 2012 werd de vragenlijst ‘Als je ’t mij vraagt’ voor de eerste keer in Deinze gelanceerd. Men schreef toen 4.937 inwoners van 16 jaar en ouder aan en toen kwam er een respons van 24%. Ook dit jaar hoopt men opnieuw veel vragenlijsten ingevuld terug te krijgen. “De vragenlijst ‘Als je ’t mij vraagt’ maakt deel uit van de omgevingsanalyse die we uitvoeren”, zegt communicatieverantwoordelijke Jasper Verplancke. “Zo waren er in het voorjaar reeds inspiratiesessies over verschillende thema’s. Hoe meer informatie we immers van de inwoners krijgen, hoe beter we de maatschappelijke noden in kaart kunnen brengen en het beleid erop kunnen afstemmen. De fusiestad wil de mening van haar inwoners kennen over bijvoorbeeld mobiliteit, milieu, stadsontwikkeling, cultuur, sport, welzijn, en communicatie.”

De inwoners die een vragenlijst in de bus kregen en deze ook invullen, kunnen leuke prijzen winnen zoals een boottocht op de Leie, een mand met streekproducten, tal van aankoopcheques ter waarde van tien euro en zwemkaarten. De vragenlijst kan ingevuld worden tot en met 8 januari. De resultaten van de enquête zullen naar alle Deinzenaars en Nevelaars gecommuniceerd worden.

