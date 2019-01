Burger die dronken man in beschadigde wagen klem rijdt, wordt met gezin gehuldigd door burgemeester: “Mijn papa is een held” Sam Ooghe

09 januari 2019

14u37 2 Deinze Aderik Vandecasteele (32), de chauffeur die gisterenmiddag een zwaar beschadigde auto klem reed op de E17 in Deinze, is vandaag gehuldigd door zijn burgemeester. Aan het stuur van de auto zat een man die zwaar onder invloed was, en net ervoor nog betrokken raakte in een ongeval. “Mijn papa is een held", zegt het zoontje van Aderik.

De beelden van Aderik gingen gisteren het land rond: een rode Peugeot die op twee velgen de E17 op rijdt, niet sneller dan met 40 kilometer per uur. Ook de voorbumper van de wagen is flink beschadigd. Net ervoor was de chauffeur al betrokken geraakt bij een verkeersongeval op de N60, de gewestweg tussen Oudenaarde en Gent. De federale wegpolitie deed de vaststellingen, en ontnam de chauffeur van zijn rijbewijs. Hij legde een positieve ademtest af. De dronken man slaagde er echter toch in om nog in zijn wagen te kruipen en richting Gent te rijden.

Dat lukte niet, onder meer door de actie van Aderik. Samen met een andere burger reed hij de dronken chauffeur klem. Ze zorgden ervoor dat de man in afwachting van de politie nergens heen ging, ondanks zijn vluchtpogingen.

Bij de burgemeester

Voor zijn daad van burgerzin werd Aderik deze middag gehuldigd door het gemeentebestuur van Deinze. Samen met zijn partner Joyce Bruneel en zoontje Armano, kreeg hij van burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) felicitaties, een bos bloemen en een mand met streekproducten. “Ik wil je oprecht bedanken voor je burgerzin”, sprak de burgemeester. “Met je daden heb je erger voorkomen. Voor de andere verkeersgebruikers, maar ook voor de man zelf. Andere mensen waren misschien doorgereden, maar jij niet. We appreciëren dat, en zetten je graag in de bloemetjes.” Al liet de burgemeester ook vallen dat, áls Aderik toch nog iets gelijkaardigs zou tegenkomen, hij het toch beter overlaat aan de hulpdiensten. “Een ‘burgervaderlijke’ berisping", knipoogt Vermeulen. Een boodschap aan het parket, zo lijkt het: Aderik hoort niet vervolgd te worden voor zijn rijgedrag van gisteren.

Aderik zelf hoorde alles bescheiden aan. “Ik ben trots, ja”, glunderde hij na afloop. “Dit is heel leuk om mee te maken.” Dat vindt ook zoontje Armano, die zelfs voor de camera van de regiotelevisie wilde verschijnen. “Mijn papa heeft iemand klem gereden, dat was goed”, vertelt hij trots. “Mijn papa is nu een held.”

Geen bloemen nodig

De andere bestuurder, die samen met Aderik de dronken man klem reed, werd niét gehuldigd. “Maar dat hoeft zeker niet voor mij”, lacht Didier Amelot uit Evergem. “Ik verwacht bloemen noch attenties. We hebben gewoon gedaan wat iedere normale burger had moeten doen. Ik zag de auto in Deinze rijden en wist dat het niet klopte. Daarom ben ik hem gevolgd, en konden we hem klem rijden.” De situatie was vooral gevaarlijk voor de dronken persoon zelf, zegt Didier. “We deden hem uitstappen en namen zijn sleutels af, maar hij zwalpte. Er raasden ondertussen wel vrachtwagens voorbij - als hij een verkeerde beweging maakte, was het wellicht verkeerd afgelopen. Ik vraag mij vooral af hoe het kan dat die man een halfuur na een vorig ongeval opnieuw de baan op kon met zijn wagen.”