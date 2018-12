Burgemeesters Deinze, Evergem en Lievegem leggen eed af Anthony Statius

17 december 2018

Burgemeesters Jan Vermeulen (CD&V), Joeri De Maertelaere (N-VA) en Tony Vermeire (CD&V) hebben op maandag 17 december de eed van burgemeester afgelegd bij waarnemend Oost-Vlaams gouverneur Didier Detollenaere.

Samen met veertien andere Oost-Vlaamse burgemeesters waren Jan Vermeulen, Joeri De Maertelaere en Tony Vermeire te gast in het Virginie Lovelinggebouw (VAC) op het Koningin Maria Hendrikaplein in Gent. Ze legden er de eed af als burgemeester voor de legislatuur 2019-2024. Stemmenkanon Jan Vermeulen wordt burgervader van de fusiestad Deinze, de samensmelting van de stad Deinze en de gemeente Nevele, en Tony Vermeire is de enige burgemeester in heel Vlaanderen die in een fusie van drie gemeenten, namelijk Waarschoot, Lovendegem en Zomergem, stapt. Joeri De Maertelaere, de burgemeester van Evergem, begint zijn tweede legislatuur na een persoonlijke monsterscore. Zij beginnen hun mandaat officieel vanaf 1 januari 2019.