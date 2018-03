Buren kapen definitief De Sterre OOIDONKDREEF HERLEEFT MET BRASSERIE EN STREEKWINKELTJE ANTHONY STATIUS

19 maart 2018

02u32 0 Deinze Na enkele maanden als pop-up opent volgend weekend brasserie De Sterre de deuren in de Ooidonkdreef. Marleen Terneus en Jan Deseyn nemen de enige horecazaak in Leerne-dorp over en buurvrouw Poei Proost start er haar winkeltje Poei's shabby chic Boetiek.

De Ooidonkdreef in Bachte-Maria-Leerne heeft opnieuw twee rijen lindebomen. De eeuwenoude exemplaren maakten plaats voor jonge boompjes en de hobbelige kasseien werden gladgestreken tot een moderne dreef. Voor de ene is het verlies van historisch karakter, een propere straat voor de ander. Ook de werken lijken eeuwig te duren, maar het geduld van Marleen Terneus en Jan Deseyn is op. Zij hielden de voorbije maanden horecazaak De Sterre kunstmatig in leven met een pop-uprestaurant en kregen de smaak te pakken, waardoor ze het pand begin maart overnamen van de vroegere Turkse uitbaters. Volgend weekend openen zij brasserie De Sterre met chef-kok Jeffrey De Cock (24), die zijn strepen verdiende bij 't Vier Emmershof in Lokeren. "Het restaurant ligt al tien jaar op apegapen en het was tijd voor verandering", zegt Marleen. "De Sterre is opnieuw bereikbaar en we gaan dan ook niet wachten op een officiële opening van de vernieuwde dreef. We starten op vrijdag 23 maart, op 13 april is er een optreden van Gin & Ginger en in mei houden we een openingsreceptie met de buurt."





"Op de kaart hebben we klassiekers zoals spaghetti en een verse hamburger, maar ook andere gerechten zoals gemarineerd buikspek of sardienen op mediterrane wijze", zegt kok Jeffrey. "Als dessert kan je een freakshake bestellen, dat is een gepimpte milkshake. Tussen 14 en 17 uur kan je een pannenkoek komen eten."





"Ik heb het restaurant helemaal ingericht naar mijn eigen smaak, met vooral tweedehands spullen, zoals prachtige, handgemaakte Thonet-stoelen. Later wordt ook de feestzaal in orde gebracht zodat we opnieuw trouwfeesten en andere leuke bijeenkomsten kunnen ontvangen."





Boetiek

Maar De Sterre wordt meer dan een brasserie alleen. Poei Proost, die wat verderop in de dreef woont, opent er binnenkort Poei's shabby chic Boetiek. "In mijn winkeltje kan je terecht voor een origineel geschenk. Ik heb typische producten uit de Leiestreek, zoals Zultse Bokkebrokken of Sint-Canarusbier uit Gottem, maar ook meubeltjes, geschenkmanden en leuke hebbedingetjes. Ik blijf ook lesgeven aan de hogeschool Gent, dus de winkel is open van donderdag tot en met zondag van 13 tot 18.30 uur. Samen met Jan, Marleen en Jeffrey wil ik helpen om de Ooidonkdreef weer op de toeristische kaart te zetten. We liggen centraal in de nieuwe fusiestad, laat de toeristen maar komen."





Meer info op www.brasseriedesterre.be.