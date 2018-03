Buren geëvacueerd nadat man huis dreigde op te blazen 12 maart 2018

02u25 0 Deinze Een man met psychische problemen heeft zaterdagavond Deinze op stelten gezet door te dreigen zijn huis op de Karel Piquélaan op te blazen. De hulpdiensten ontmijnden de situatie.

De hulpdiensten kregen de oproep binnen rond tien uur. Een man had zijn gaskraan opengezet en dreigde ermee een zware ontploffing te veroorzaken op de Karel Piquélaan. "Een wanhoopsdaad", verklaart de politie. Na anderhalf uur konden ze de man uit zijn huis halen. De brandweer verzegelde zijn gasleiding. "Er was wel degelijk ontploffingsgevaar", klinkt bij de brandweer. "Niet voldoende voor een grote ramp, maar de situatie was toch hachelijk." Gisterennamiddag besliste het parket dat de man niet verhoord moest worden, maar wel opgenomen in een instelling. "Hij heeft gezondheidsproblemen en zal dus niet gearresteerd worden, maar medische hulp krijgen", is te horen bij de politie van Deinze-Zulte.





Omwille van het ontploffingsgevaar werd beslist om de buurtbewoners op de Karel Picquélaan te evacueren. Ze werden verderop opgevangen in de zaal Rekkelinghe, onder het goedkeurende oog van OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere, die zeer te spreken was over het ingrijpen van de hulpdiensten. "Iedereen was heel rustig", reageert ze. "We hebben de bewoners een koffietje aangeboden en na een uur kon iedereen naar huis."





"Al was het toch even schrikken", zegt een van de buren. "Mijn zoon was naar een fuif, en als er dan zo laat 's avonds aangebeld wordt door de hulpdiensten, vrees je al snel het ergste. Dit gaan we nog even onthouden." (OSG)