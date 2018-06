Bromfietser (17) zwaargewond na aanrijding door truck 19 juni 2018

02u30 0

Een 17-jarige bestuurder van een bromfiets is zaterdag in de Tabakstraat richting Lucien Buyssestraat ter hoogte van het kruispunt aangereden door een lichte vrachtwagen. De bromfietser probeerde nog de truck te ontwijken en te remmen, maar kwam in aanrijding met de linkervoorzijde van de lichte vrachtwagen. De bromfietser komt zwaar ten val en de bestuurder werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis van Deinze.





(DJG)