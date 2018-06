Brielstraat tijdelijk afgesloten 21 juni 2018

02u51 0

Door werken aan de toneeltoren van het toekomstige cultuurcentrum Leietheater moet er een mobiele kraan opgesteld worden in de Brielstraat. Ter hoogte van de werfsite zal de Brielstraat daarom afgesloten worden in beide rijrichtingen van donderdag 21 juni om 18 uur tot uiterlijk vrijdag 22 juni om 10 uur. De Mouterijdreef en L. Matthyslaan (parking Brielpoort) blijven steeds bereikbaar via de zijde van de Markt/Tolpoortstraat. (ASD)