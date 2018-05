Brielmeersen krijgt evenementenweide OOK NIEUWE CAFETARIA EN PARKING IN VOORKEURSCENARIO ANTHONY STATIUS

15 mei 2018

03u08 0 Deinze De stad Deinze en de provincie Oost-Vlaanderen hebben een voorkeurscenario klaar voor de Brielmeersen. In een eerste fase komt er een evenementenweide en een nieuwe cafetaria en later wordt er een centrale parking aangelegd. De huidige parking maakt plaats voor oefenterreinen.

De stad Deinze en de provincie Oost-Vlaanderen maken voor de omgeving van de Brielmeersen samen een masterplan op. Ze willen het provinciaal domein opwaarderen, een stadion voor SK Deinze realiseren en het gebied beter verbinden met het stadscentrum en de Leievallei.





"In het voorjaar van 2017 hielden we al een uitgebreide participatieronde voor de ontwikkeling van het masterplan", zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). "Met die input zijn we aan de slag gegaan. Intussen hebben we een voorkeurscenario uitgewerkt", vertelt Vermeulen.





Toegang Brielstraat

"In het verlengde van de Brielstraat en het stadscentrum krijgt de Brielmeersen een duidelijke toegang. Vanaf daar begint een stedelijke as voor zacht verkeer tot aan het Afleidingskanaal van de Leie", licht Bart Verbeke, projectcoördinator bij de provincie Oost-Vlaanderen toe. "De Brielmeersen zal onderverdeeld worden in drie zones. De eerste zone bestaat uit het vernieuwde voetbalstadion, het atletiekstadion en de geherstructureerde sportvelden. In de parkrand worden onder andere een evenementenweide en een kinderboerderij gegroepeerd. De derde zone - het extensief domein - zal ruimte bieden om te barbecueën, fietsen, lopen en vissen."





Voetbaltribunes

De ontwikkeling verloopt in twee fases. In de eerste fase worden de nieuwe tribunes van het voetbalstadion gebouwd. Er komt een dubbelrichtingsfietspad tussen het atletiekstadion en het Kongoplein langs de oever van het Schipdonkkanaal. Aan het kruispunt Tweebruggenlaan-Brielstraat komen oversteekplaatsen. In deze fase wordt ook een nieuwe cafetaria gebouwd in de parkrand.





Tijdens de tweede fase, die begint in 2026, wordt een nieuwe centrale parking aangelegd ter hoogte van de twee oefenvelden. Op de locatie van de huidige parking aan het Schipdonkkanaal komen er twee nieuwe oefenvelden. De parkrand en het extensief domein worden tijdens deze tweede fase voltooid en er kan nagedacht worden over fiets- en voetgangersbruggen over de kruising Tweebruggenlaan-Brielstraat.





Fototentoonstelling

Nu volgt de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). Over de startnota zal de bevolking van maandag 28 mei tot en met donderdag 26 juli geraadpleegd worden. Op de participatiemarkt op dinsdag 29 mei wordt het voorkeurscenario toegelicht via een fototentoonstelling. Iedereen is tussen 16 en 20 uur welkom in de raadzaal van dienstencentrum Leiespiegel.