Brieljant vraagt jongeren wat er beter kan in jeugdhuis Anthony Statius

25 februari 2019

18u28 0 Deinze Jeugdhuis Brieljant laat jongeren tussen 14 en 30 jaar mee nadenken over welke aanpassingen er in het jeugdhuis nodig zijn zodat ze zich er echt thuis kunnen voelen. De digitale bevraging kan ingevuld worden tot maandag 11 maart.

In jeugdhuis Brieljant kan je sinds kort een balletje stoten op de pooltafel. Dergelijke suggesties kunnen nu gedaan worden via de digitale jongerenbevraging die het jeugdhuis lanceert.

“We willen meer jongeren bereiken en we vinden het dan ook belangrijk om de stem van de jongeren te horen” zegt jeugdschepen Rutger De Reu (CD&V). “We willen weten wat er beter kan, zodat we de werking en het aanbod van het jeugdhuis hierop kunnen afstemmen. De medewerkers van Brieljant zullen meer activiteiten aanbieden die vanuit de jongeren zelf groeien. Via een digitale bevraging, die drie weken lang kan ingevuld worden, wordt er geluisterd naar de jongeren. Deze enquête zal onder andere via de stedelijke website, de sociale mediakanalen van de stad en het jeugdhuis verspreid worden. Daarnaast zullen de medewerkers van Brieljant tijdens activiteiten bezoekers aanspreken om de bevraging in te vullen en gaan zij ter plaatse in de secundaire scholen van Deinze. Via de jeugdraad worden de Deinse jeugdverenigingen bevraagd.”

De jongerenbevraging kan door jongeren tussen 14 en 30 jaar tot maandag 11 maart ingevuld worden via www.surveymoz.com/s/Brieljant.