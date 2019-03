Brieljant organiseert tweede TomorrowBand-wedstrijd Anthony Statius

05 maart 2019

08u13 0 Deinze Jeugdhuis Brieljant organiseert dit jaar voor de tweede keer het muziekconcours TomorrowBand. Er werden acht bands geselecteerd en de winnaar mag optreden in het voorprogramma op één van de clubconcerten die het CC Leietheater in de toekomst zal organiseren. De eerste voorronde vindt op vrijdag 8 maart plaats in JH Brieljant.

Na de succesvolle eerste editie van TomorrowBand van vorig jaar, werd deze keer gekozen om een culturele samenwerking aan te gaan tussen Jeugdhuis Brieljant en het nieuwe cultuurcentrum Leietheater in het kader van Lokale Helden 2019. Met Lokale Helden wil Poppunt, de overkoepelende organisatie die muzikaal talent in heel Vlaanderen ondersteunt, organisatoren in heel Vlaanderen aanmoedigen om lokaal talent op vrijdag 26 april podiumkansen te bieden. In Deinze doet men dit via een muziekwedstrijd.

“Via een selectie op het muziekplatform vi.be werden acht bands uitgekozen om het beste van zichzelf te geven in JH Brieljant”, zegt cultuurschepen Rutger De Reu (CD&V). “Vier bands krijgen de kans om op te treden in de eerste voorronde op 8 maart. Dit zijn Ventus, Lustrous, Robert. en The Black Gasolines. In de jury zetelen onder andere Milo Meskens, Eno Meulenbergs, (One Trick Pony) en Silas van Laeken, (Zebras are Timeless).”

De tweede voorronde vindt plaats op vrijdag 29 maart. Uit deze twee voorrondes worden telkens twee bands geselecteerd die doorgaan naar de finale op 26 april. De beste bands winnen een geldprijs en de winnaar mag daarbovenop optreden in het voorprogramma op één van de clubconcerten die het Leietheater in de toekomst zal organiseren. De voorrondes en finale van TomorrowBand starten telkens om 19.30 uur en de toegang is gratis.