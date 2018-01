Brasserie Bruno is Orval Ambassadeur 2018 02u36 0 Foto Anthony Statius

Het team van Brasserie Bruno mag zich Orval Ambassadeur 2018 noemen. Zaakvoerder Bruno Dhaenens kreeg de titel in de abdij van Orval, net zoals Lander Van Hautte van de Zandvlooi in Kruishoutem en Danny Neirynck van Hotel Reylof in Gent. Zij werden geprezen voor hun uitmuntende zorg en bediening van het zeldzame trappistenbier. "Voor de toekenning van de onderscheiding krijgen de uitbaters jaarlijks anonieme controleurs over de vloer. De oorkonde is uitgegroeid tot een gewaardeerde erkenning in de horeca en men noemt het zelfs de Michelin-ster onder de bieren", aldus Philippe Henroz, directeur van de brouwerij.





(ASD)