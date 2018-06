Brandweerpost heeft nieuwe voertuigen 12 juni 2018

De post Deinze van brandweerzone Centrum, burgemeesters Jan Vermeulen en Johan Cornelis en de meters en peters hebben gisteravond met trots een nieuw logistiek voertuig en een duikerswagen voorgesteld. Ze vervangen twee oudere modellen. De nieuwe logistieke wagen kost 78.000 euro en heeft maar liefst een vermogen van 180 pk. De brandweer zal het voertuig vooral gebruiken om materiaal te vervoeren en adembescherming en andere middelen aan te leveren en terug te halen. Het biedt plaats aan zeven brandweerlieden, zodat ze kunnen afgelost worden bij langdurige interventies. De nieuwe duikerswagen is drie jaar oud en komt over van de brandweerpost in Gent. Duikers kunnen hierin op een comfortabele manier hun duikuitrusting aandoen. Daarnaast zijn er reserveduikflessen en een zuurstoffles aanwezig. Het nieuwe voertuig heeft ook een communicatieset zodat de twee duikers constant met de seingever en ook met elkaar in contact kunnen staan.





(JEW)