Brandweer redt vijf honden uit keukenbrand in Gottem JDG

13 april 2019

13u37 5 Deinze De hulpdiensten moesten in de nacht van vrijdag op zaterdag uitrukken naar Gottem voor een keukenbrand. De bewoners raakten - mede dankzij hun brandalarm - op tijd uit de woning. De brandweer wist nadien ook de vijf honden van het gezin uit het huis te bevrijden.

De brand ontstond rond 3 uur ‘s nachts in de keuken van een woning langs de Oude Heirbaan in Gottem. Omdat de brandweer het vuur snel onder controle had, bleef de schade beperkt. De bewoners - een papa en twee kinderen van drie en zeven jaar jong - werden gewekt door het brandalarm en konden het huis zonder kleerscheuren verlaten. Hun huisdieren - vijf trouwe viervoeters - werden later door de brandweer bevrijd: ook zij bleven ongedeerd.