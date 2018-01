Brandweer Nevele ruilt zone Meetjesland voor zone Centrum 20 januari 2018

02u29 0 Deinze De brandweer van Nevele verlaat de hulpverleningszone Meetjesland. Het korps treedt vanaf 1 januari 2019 toe tot de zone Centrum, waartoe fusiepartner Deinze nu al behoort. De toekomst van zone Meetjesland lijkt onzeker en ligt volgens voorzitter Filip Gijssels in handen van fusiegemeente Lievegem.

De kogel is door de kerk. Na maanden overleg hebben burgemeesters Johan Cornelis en Jan Vermeulen (beiden CD&V) bekendgemaakt dat de brandweer van Nevele zal toetreden tot de hulpverleningszone Centrum. De principiële beslissing komt op 30 januari op de gemeenteraad van Nevele en eens die wordt goedgekeurd, zal ze ook aan de Deinse raadsleden worden voorgesteld.





"Een historische, maar logische beslissing dat Nevele richting Centrum komt", zegt Vermeulen. "De nieuwe fusiestad Deinze kreeg tot op heden enkel van zone Centrum een voorstel om bij hen aan te sluiten. Omdat zone Centrum bereid is tegemoet te komen aan een aantal financiële verzuchtingen van de stad Deinze en een onderbouwde operationele toekomstvisie heeft voor brandweerpost Nevele, werd voor deze brandweerfusie gekozen."





Beter materiaal

"Dit komt de veiligheid van de burger ten goede", zegt majoor Serge Vander Ougstraete. "De brandweerpost Nevele heeft een fantastische ligging en zo worden gemeenten zoals Meigem, Sint-Martens-Leerne en Deurle veel sneller bediend. De 33 vrijwilligers van Nevele zullen ook over beter materiaal kunnen beschikken."





"Blijven voortbestaan"

"Een gemeente of stad kan niet tot twee zones behoren, dus op 31 december stapt Nevele officieel uit de hulpverleningszone Meetjesland", zegt Johan Cornelis. "Wij hadden graag alle gemeenten van zone Meetjesland zien toetreden tot zone Centrum, maar wij begrijpen dat het voor de gemeenten die niet in een fusieverhaal betrokken zijn, moeilijk is om dit zomaar te beslissen. Wij reiken alvast de hand naar de gemeenten van zone Meetjesland."





Voorlopig gaat de hulpverleningszone Meetjesland daar nog niet op in. "We begrijpen dat de burgemeester van Nevele dat vindt, maar op de vorige zoneraad is er beslist om verder te blijven voortbestaan", aldus voorzitter Filip Gijssels. "Dat Nevele zou overstappen naar de zone Centrum hadden we al ingecalculeerd. De sleutel voor de toekomst van de zone Meetjesland ligt bij Lievegem. We willen graag dat Zomergem en Waarschoot blijven en Lovendegem zich bij ons aansluit. We doen hen momenteel goeie voorstellen. Stel dat ze ook zouden overstappen, dan zitten we met een probleem en moeten we ons opnieuw bezinnen." (JEW/ASD)