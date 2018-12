Brandweer huldigt vrijwilligers op Sint-Barbarafeest Anthony Statius

10 december 2018

12u58 1 Deinze De brandweerpost van Deinze heeft op zondag 9 december elf verdienstelijke vrijwilligers gehuldigd op het jaarlijkse Sint-Barbarafeest.

“Het Barbarafeest is het uitgelezen moment om collega’s in de bloemetjes te zetten”, zegt voorzitter van de Vriendenkring Pascal Cocquyt. “Meestal zijn dit mensen die de actieve dienst verlaten hebben en eervol ontslag gekregen hebben, maar met onze vriendenkring hebben we besloten om leden die een bepaald aantal jaren lid zijn van de brandweerpost Deinze in de kijker te zetten. Zo zijn Thierry Van Autreve, Filip De Winter en Luk Soetaert (niet op de foto) 25 jaar lid van het korps. Albert Tijtgat, Michel De Waele, Johan De Graeve en Lucien Lagaisse zijn veertig jaar lid en Ronan Vander Plaetsen, Walter Carton, Willy De Ruyck en Wilfried Carton (niet op de foto) vijftig jaar lid.”

Zo’n tachtig aanwezigen genoten van een feestmaal in de brandweerkazerne in de Stadionlaan in Deinze.