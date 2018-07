Brand Poelstraat niet aangestoken 10 juli 2018

De brand in de Poelstraat in Deinze, waarbij bewoner Stefan Ockerman (60) om het leven kwam, is dan toch niet aangestoken. De uitvaart van het slachtoffer vindt komende zaterdag plaats.





Afgelopen maandagavond stond het huis van Stefan Ockerman in brand. Er kwam heel wat rook van onder de dakpannen, waarop een alerte buur onmiddellijk de brandweer verwittigde. De pompiers troffen Stefan bewusteloos aan op de eerste verdieping, die volledig gevuld was met rook. De brandweer kreeg hem nog buiten en begon onmiddellijk hem te reanimeren. Later die avond overleed hij toch in het ziekenhuis. Omdat de oorzaak van de brand door de brandweer niet kon vastgesteld worden, moest een branddeskundige de precieze omstandigheden onderzoeken.





Een week na de hevige brand blijkt er geen kwaad opzet in het spel te zijn. "Er zijn geen aanwijzingen van derden die betrokken zouden zijn", zegt het parket van Oost-Vlaanderen. "Het gaat ook niet om een wanhoopsdaad. Wel zijn er aanwijzingen in de richting van een accidentele brand door kortsluiting."





Nu zaterdag om 10 uur vindt in de aula van het funerarium Van den Abeele in de Dorpsstraat in Astene de uitvaart plaats. (JEW/ASD)