Brand in Poelstraat verdacht SLACHTOFFER STEFAN OCKERMAN (60) GISTEREN OVERLEDEN

04 juli 2018

02u31 0 Deinze De brand van maandagavond in de Poelstraat in Deinze blijkt verdacht en dus mogelijk aangestoken. Bovendien is slachtoffer Stefan Ockerman (60) gisterenavond aan zijn verwondingen overleden. "We zijn een gerechtelijk onderzoek gestart", bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het ongeloof na de zware brand van maandagavond was gisteren erg groot in de Poelstraat. Iedereen was heel bezorgd om Stefan, die in de straat graag gezien was door zijn strijd die hij voerde tegen de Ringweg in zijn achtertuin. Dankzij zijn buurman, die rook van onder de dakpannen zag komen, en het snelle en kordate optreden van de brandweer kon de man maandag levend vanuit zijn brandende woning gehaald worden.





Na een zoekactie trof de brandweer hem buiten bewustzijn aan op de bovenste verdieping, die volledig onder de rook zat. Het slachtoffer werd op de oprit van zijn woning ruime tijd gereanimeerd en onder begeleiding van de MUG afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar is hij echter gisteren rond 17 uur overleden.





Buurtonderzoek

Ook de vragen over de precieze omstandigheden van de brand blijven rijzen. Die namen gisteren enkel nog toe. Stefan Ockermans eigendom is nog altijd met linten afgespannen en verboden toegang voor iedereen die niks met politie of gerecht te maken heeft. Twee inspecteurs van de lokale politie Deinze-Zulte hielden in de namiddag in de straat een buurtonderzoek. Ze belden bij iedereen in de omgeving aan om te vragen of ze rond 21.30 uur niets speciaals gezien of gehoord hadden.





In en rond de woning van het gezin Ockerman namen speurders dan weer foto's en onderzochten verder de omstandigheden van de brand. De speurders hadden ook zeer veel interesse in de wagen van het slachtoffer. De koffer lag vol met dossiers en ook daarvan namen de speurders foto's.





De woning zelf liep vooral van binnen heel zware schade op. Brandweermajoor Serge Vander Ougstraete is maandagavond na de bluswerken nog binnen geweest om de schade op te meten.





"De ruimtes in de bovenverdieping zijn volledig vernield. De hele benedenverdieping zit onder een dikke roetlaag. Een oorzaak was voor ons onmogelijk om vast te stellen, vandaar dat de branddeskundige ter plaatse moest komen."





Het parket van Oost-Vlaanderen was gisteren karig met informatie.





"Er loopt inderdaad een gerechtelijk onderzoek", bevestigt het. Zo is er een onderzoeksrechter aangesteld en is een branddeskundige ter plaatse geweest. Over de resultaten van zijn onderzoek is niks bekend. Of de brand effectief is aangestoken en zo ja door wie is voorlopig onduidelijk.