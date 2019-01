Bouwvergunning Driespoort voor zesde keer aangevochten Wouter Spillebeen en Anthony Statius

22 januari 2019

16u42 0 Deinze Voor de zesde keer al is de bouwvergunning van het shoppingcenter in Deinze voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen aangevochten. “De vergunning werd al vijf keer vernietigd, ik zie niet in waarom dat nu anders zou zijn”, zegt advocaat Pieter Van Assche.

Rond de bouw van het shoppingcenter loopt een correctionele rechtszaak waarin op 5 februari een vonnis zal zijn. Volgens de burgerlijke partijen in die zaak werd er verder gebouwd aan het shoppingcenter terwijl er geen bouwvergunning was. Die werd namelijk meermaals goedgekeurd door de deputatie en even vaak weer vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwisting. De definitieve vergunning kwam er eind 2017, maar ook die wordt nu betwist.

Optimistisch

“Wanneer een dergelijk groot bouwproject uitgevoerd wordt, moet er altijd eerst een rapport opgemaakt worden van het effect op het milieu”, duidt advocaat Pieter Van Assche, die pleit voor de vernietiging van de vergunning. “Dat wordt dan voorgelegd aan de cel Milieueffectenrapportage (MER). Hun goedkeuring is vier jaar geldig. De laatste vergunning werd aangevraagd en toegekend toen die al niet meer geldig was.”

Van Assche wil niet op de zaken vooruit lopen, maar is toch optimistisch. “Het is nog nooit zo duidelijk geweest dat de vergunning vernietigd moet worden. Het is al vijf keer gelukt en ik zie niet in waarom dat nu anders zou zijn.” De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft nu zestig dagen om een uitspraak te doen. Welk effect de procedure zal hebben op de zaak die loopt voor de correctionele rechtbank, valt nog af te wachten.