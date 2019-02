Bouwvergunning Driespoort opnieuw vernietigd Wouter Spillebeen

21 februari 2019

16u12 0 Deinze De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige regularisatievergunning van het winkelcentrum Driespoort in Deinze opnieuw vernietigd. “Juridisch gezien betekent dat dat er nooit een bouwvergunning is geweest”, volgens advocaat Pieter Van Assche. Projectontwikkelaar NV De Kortrijkse Toren blijft echter strijdvaardig en tekent cassatieberoep aan.

De bouwvergunning van het winkelcentrum Driespoort werd meermaals aangevraagd en goedgekeurd om nadien vernietigd te worden door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De laatste aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning werd in september 2017 ingediend op basis van een milieueffectenrapportontheffing (MER-ontheffing) van april 2012. Volgens de klagende partij was die MER-ontheffing achterhaald en de Raad gaf hen gelijk. “De MER-ontheffing uit 2012 was geenszins voorbijgestreefd”, reageert projectontwikkelaar De Kortrijkse Toren die cassatieberoep aantekent. “Het arrest is nog lang niet definitief.”

De Raad vernietigde de vergunningsaanvraag en weigerde ook meteen de vergunning. “Juridisch betekent dat dat de Driespoort zelfs nooit een vergunning heeft gehad”, zegt Pieter Van Assche, die de buren van het winkelcentrum vertegenwoordigt. “Het centrum is dus gebouwd en in exploitatie genomen zonder enige vergunning.”

Nieuwe aanvraag

Dat spreekt NV De Kortrijkse Toren tegen. “Uiteraard is er nooit zonder vergunning gebouwd”, klinkt het. “Dat kan gewoon niet. Wel is elke vergunning op basis van procedure- en administratieve fouten telkens aangevochten en is er ook telkens opnieuw door de bouwheer een nieuwe vergunning aangevraagd. Het is trouwens niet omdat een stedenbouwkundige vergunning wordt vernietigd dat de werken zijn gebouwd zonder vergunning. Als een die wordt vernietigd staat de fout van de deputatie vast die heeft vergund, maar geenszins kan de bouwheer zomaar een fout worden toegewezen. Deze heeft immers gebouwd met een vergunning.”

De bouwheer heeft intussen al een nieuwe bouwaanvraag ingediend op basis van een MER-ontheffing die in december 2018 werd ingediend. “Die zullen we opnieuw aanvechten”, weet Van Assche. Het debacle is dus nog lang niet afgelopen.

Voor de correctionele rechtbank loopt momenteel nog een rechtszaak over de vraag of er al dan niet zonder vergunning werd gebouwd. Welk effect de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen op die zaak zal hebben, valt nog af te wachten.