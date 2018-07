Botsing aan commissariaat 12 juli 2018

Twee wagens zijn gisteren rond 11.30 uur op elkaar ingereden in de Stadionlaan in Deinze. Volgens getuigen zou één van de wagens de rijbaan gekruist hebben zonder kijken. De schade bleef beperkt, maar er was wel hinder voor het verkeer. Door het ongeval was de rijbaan richting het centrum tijdelijk versperd. De politie was er snel bij om het verkeer te regelen, hun hoofdcommissariaat ligt amper 100 meter van de plek van het ongeval.





(DJG)