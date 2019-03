Borrelwoordjes voor kinderen in bibliotheek Landegem Anthony Statius

09 maart 2019

11u31 0 Deinze De bibliotheek van Landegem organiseert op zondag 10 maart Borrelwoordjes, een vertelmoment voor kinderen vanaf vier jaar.

Het thema van Borrelwoordjes gaat deze keer over vriendschap. Een BFF of beste vriend: zo iemand die je altijd bij je wil hebben, aan wie je alles kan vertellen en met wie je de leukste dingen doet. Misschien heeft jouw beste vriend wel zin om mee te komen luisteren naar verhalen over vriendschap.

Iedereen is welkom van 10.30 tot 11.30 uur in de bibliotheek van Landegem in Stationsstraat 20. De toegang is gratis.