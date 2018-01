Boete voor chauffeur teamwagen die dame aarijdt tijdens Omloop 20 januari 2018

De 52-jarige E. D. uit Deinze stond gisteren terecht in de Oudenaardse politierechtbank voor het aanrijden van een dame tijdens de wielerwedstrijd Omloop met een teamvoertuig.





De man reed van het ene punt naar het andere, maar in de buurt van de N8 tussen Oudenaarde en Brakel liep het mis. "Mijn cliënt moest uitwijken voor een ambulance, voelde een lichte klap en zag dat zijn rechterspiegel was ingeklapt", schetste zijn advocaat de omstandigheden. "Hij zag in zijn achteruitkijkspiegel dat een dame achteromkeek, maar het was er bijzonder hectisch waardoor hij niet onmiddellijk rechtsomkeer kon maken. Aan de finish heeft hij bij de ploegbaas echter onmiddellijk melding gemaakt van het incident." De dame had intussen al aangifte gedaan bij de politie. Zij liep door de botsing een grote blauwe plek op. De politierechter had begrip voor de omstandigheden en legde de chauffeur een geldboete van 200 euro op. "Probeer in het vervolg toch te stoppen", rondde ze de zaak af. (TVR)