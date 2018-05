Boer ontsnapt net op tijd uit hakselaar 08 mei 2018

Een hakselaar heeft gisteren rond 14.30 uur vuur gevat op een veld in de Izegemstraat. De boer die het voertuig bestuurde, kon nog net ontsnappen. Hij zag wel hoe zijn hakselaar van 300.000 euro volledig uitbrandde. De brandweer had een hele kluif aan de brand, maar had alles steeds onder controle. Het parket bevestigt dat de brand accidenteel ontstaan is. Wellicht vatte het voertuig spontaan vuur door de hitte. (ASD/OSG)