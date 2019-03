Bodypaintartieste Ellen reageert op commotie rond haar ‘E3-kikker’: “Dit is mijn eerste grote opdracht. Ik noem dit sensueel, niet seksueel” Anthony Statius

03 maart 2019

09u25 0 Deinze De nieuwe banner van de wielerwedstrijd E3 BinckBank Classic springt opnieuw in het oog en dat is vooral te danken aan Ellen Devos uit Deinze. De 25-jarige bodypaintster ging aan de slag met twee naakte bloemenmeisjes en drie potten verf en creëerde zo een levensechte kikker, waar amper een streepje bloot op te zien is. Toch maakt de Internationale Wielrenunie (UCI) ethisch bezwaar tegen de affiche en worden de organisatoren aangemaand ze met onmiddellijke ingang in te trekken. “De focus ligt helemaal niet op naakte lichamen, ik noem het eerder sensueel dan seksueel”, zegt Ellen.

Je zou ernaar blijven kijken. Op het eerste zicht lijkt de nieuwe banner van de wielerwedstrijd E3 BinckBank gewoon op een forse, groene kikker met een kroontje, maar wie goed observeert, zal plots enkele vrouwelijke vormen kunnen ontwaren. De vrouwen in kwestie zijn podiummissen Sharon Levecque en Elise Plaisier en het idee komt van communicatiebureau C-Design, maar het creatieve brein achter de campagnefoto die de slogan “Wie kroont zich tot de prins in Harelbeke?” vervoegt, is bodypaintster Ellen Devos uit Deinze. Niet slecht voor de voormalige kinesiste, die enkele jaren geleden begon te experimenteren met kindergrime.

“Als kind tekende en schilderde ik ongelofelijk graag, net zoals mijn mama en oma”, zegt Ellen. “Televisie kijken deed ik praktisch nooit, nog altijd niet trouwens. Ik heb kinesitherapie gestudeerd en ik heb ook even als kinesiste gewerkt in de school Ten Dries in Landegem. Vijf jaar geleden ben ik met kindergrime begonnen en daarna ben ik altijd blijven experimenteren met bodypaint. Eerst eens een gezicht, dan een arm of een been en nu dus twee volledige lichamen. Deze banner was mijn eerste grote opdracht en het was ook de eerste keer dat ik twee lichamen heb beschilderd tot een kunstwerk.”

De banners van de E3 BinckBank Classic deden in het verleden al heel wat stof opwaaien, vooral in 2015 toen de foto van de blauwe damesslip met de spreuk ‘Wie knijpt ze in Harelbeke?’ zelfs werd verbannen. Ook in de nieuwe banner schuilt vrouwelijk naakt, zij het op een volledig andere wijze. “De modellen hadden een onderbroek aan en ik heb vooraleer ik begon hun borsten afgeplakt met tape”, legt Ellen uit. “Voor mij is het belangrijk dat de dames zich comfortabel voelden. De sessie heeft in totaal acht uur geduurd en de modellen hebben ongeveer om de drie minuten gepauzeerd, want het was voor hen geen gemakkelijke pose om lang vol te houden. Ik vind de banner allesbehalve vulgair of pikant. De focus ligt helemaal niet op de naakte lichamen, maar wel op het creatieve.”

De E3 BinckBank vindt plaats op 29 maart en de banners zijn al overal in het straatbeeld te zien. Of dat zo zal blijven, valt nog af te wachten. “Dit is een mooie start voor mijn carrière en ondertussen heb ik nog een leuke opdracht gekregen, ook in het wielermilieu. Zo mocht ik voor een promotiecampagne de hand van de Nederlandse wielrenster Puck Moonen beschilderden tot… een kikker.”